Москва заявила о разработке в Украине биологического оружия. Что не так с этим заявлением и при чем тут летучие мыши?

Russian and Ucrainian crisis

Source: Adam Berry/Getty Images

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Москва заявила, что в Украине действуют лаборатории, в которых под руководством Пентагона могут разрабатывать биологическое оружие. Распространять это "оружие", по версии российских властей, должны были птицы и летучие мыши. О летучих мышах, патогенах и возбудетелях болезней мы поговорили с ветеринарным врачом из Канберры Нонной Грин.

Владимир Путин сделал заявление о том, что в Украине
«разрабатывалось  биологическое оружие»
и там пытались «замести следы секретных программ» по разработке компонентов биологического оружия. Министерство обороны России опубликовало презентацию, в соответствии с которой биолаборатории Пентагона на территории Украины разрабатывали некие проекты по распространению биологического оружия на территорию России с помощью летучих мышей и птиц.

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