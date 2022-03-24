Москва заявила о разработке в Украине биологического оружия. Что не так с этим заявлением и при чем тут летучие мыши?

Владимир Путин сделал заявление о том, что в Украине

и там пытались «замести следы секретных программ» по разработке компонентов биологического оружия. Министерство обороны России опубликовало презентацию, в соответствии с которой биолаборатории Пентагона на территории Украины разрабатывали некие проекты по распространению биологического оружия на территорию России с помощью летучих мышей и птиц.