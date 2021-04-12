Source: Supplied by Kevin Windle
"Россия, кровью умытая": беседа с переводчиком Кевином Уиндлом и внучкой автора Еленой Говор
Emeritus Professor Kevin Windle and Dr Elena Govor Source: Image: Evana Ho/ANU
"Россия, кровью умытая", самое значительное произведение Артема Веселого, недавно было переведено на английский язык и уже вошло в число номинантов на литературную премию премьера НЮУ. Мы поговорили с автором перевода, почетным профессором Кевином Уиндлом, а также внучкой автора, историком Еленой Говор.
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