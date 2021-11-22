Новости SBS на русском языке — 22.11

- Федеральное правительство сегодня представит планы по возобновлению миграционной политики, в то время как Австралия постепенно открывает международные границы;
- В Новом Южном Уэльсе женщина умерла после того, как на нее упала ветка дерева в районе Лейк-Маккуори. Наводнения и штормовая погода продолжают продвигаться по штату;
- В России в возрасте 75 лет умерла народная артистка России Нина Русланова.
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