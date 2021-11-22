Новости SBS на русском языке — 22.11

Федеральное правительство сегодня представит планы по возобновлению миграционной политики, в то время как Австралия постепенно открывает международные границы;

В Новом Южном Уэльсе женщина умерла после того, как на нее упала ветка дерева в районе Лейк-Маккуори. Наводнения и штормовая погода продолжают продвигаться по штату;