Russian: The Uluru Statement from the Heart

Мы, собравшиеся на Национальной Конституционной конвенции 2017 года, со всех точек Южного полушария, от всего сердца делаем следующее заявление:





Наши племена Аборигенных народов и Жителей островов Торресова пролива были первыми суверенными народами Австралийского континента и прилегающих к нему островов и владели ими согласно нашим собственным законам и традициям. Так делали наши предки: согласно нашей культуре - со дня Сотворения, согласно общему праву - с «глубокой древности» и согласно науке - более 60 000 лет назад.





Этот суверенитет – понятие духовное : родовые узы между землёй, или «матерью-природой», и аборигенами и жителями островов Торресова пролива, которые были рождёны тами сохраняют связь с этой землей и которые должны однажды вернуться туда, чтобы объединиться с нашими предками. Эти узы лежат в основе права собственности на землю или, что вернее, суверенитета. Он никогда не предавался и не отменялся и сосуществует с суверенитетом Короны.





А как могло быть иначе? Ведь народы владели землёй шестьдесят тысяч лет, и вдруг эти священные узы исчезнут из мировой истории за последние двести лет?





Благодаря существенным конституционным изменениям и структурным реформам, мы верим, что этот древний суверенитет может снова засиять, полнее отразив государственность Австралии.





В пропорциональном отношении, мы самый крупный несвободный народ на этой планете. Мы не преступники от природы. Наши дети отлучены от семей в небывалом количестве. Это происходит не потому, что мы их не любим. А наша молодёжь прозябает в заключении в постыдных количествах. Они должны быть нашей надеждой на будущее.





Масштаб нашего кризиса четко говорит о структурном характере нашей проблемы. Вот где муки нашего бессилия.





Мы стремимся к конституционным реформам, чтобы дать нашему народу больше возможностей и занять законное место в нашей собственной стране. Когда мы сами будем распоряжаться своей судьбой, наши дети будут процветать. Они будут вхожи в два мира, и их культура станет даром их стране.





Мы призываем к определению Голоса Коренных народов и закреплению в Конституции.





Макаррата (Makarrata – миротворческий процесс) – это высшая точка нашей повестки: объединиться после борьбы. Она несет в себе наши надежды на честные и справедливые отношения с народом Австралии и на лучшее будущее наших детей, основанное на правосудии и самоопределении.





Мы хотим, чтобы Комиссия Макаррата следила за процессом заключения соглашений между правительствами и Коренными народами и рассказывала правду о нашей истории.





В 1967 году нас были считанные единицы -в 2017 году мы хотим быть услышанными. Мы покидаем базовый лагерь и начинаем путешествие по этой огромной стране. Мы приглашаем вас отправиться в путь с нами, с движением народа Австралии за лучшее будущее.





Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-страницу Диалога Улуру по адресу www.ulurustatement.org или обратитесь в Центр по правам Коренных народов (Indigenous Law Centre), Университет Нового Южного Уэльса, по адресу ilc@unsw.edu.au .



