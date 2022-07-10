Русские в Австралии: где они живут, сколько зарабатывают?

SBS запустил Australian Census Explorer - интерактивный инструмент на основе данных переписи населения 2021 года, а также предыдущих двух переписей населения. С его помощью можно узнать множество любопытной информации о любом районе, муниципалитете, городе или языковой группе: от количества людей в семьях и бэкграунда до средних выплат по ипотеке и зарплат.





На каких языках говорят в вашем районе? Сколько лет среднему австралийцу? Насколько изменилась численность вашего комьюнити и религиозные предпочтения за последние пять лет? Все это можно узнать в Australian Census Explorer.





А сейчас разберемся, что данные говорят о русскоязычной общине Австралии, какой она была во время переписи в 2021 году.





За 5 лет, с 2016 года, община выросла на 9 процентов - с 50 тысяч до почти 55 тысяч человек, 82,4 процента из них имеют гражданство Австралии.





Где они живут?





Больше всего русских в Австралии живут в мельбурнском Bentleigh East - 1170 человек, это почти вдвое больше, чем в следующем по численностирусскоязычного населения районе Carnegie, тоже Мельбурн. Следом идет Caulfield South. В Сиднее самый руссконаселенный район - это Marouba (532 человека). 38 процентов семей, говорящих по-русски в Австралии, снимают жилье - в целом по Австралии этот показатель ниже, 30.6 процентов. Дом в полной собственности имеют около четверти семей с русским бэкграундом - против 31 процента австралийцев в общем. А ипотеку выплачивают 34.2 процента - примерно как в среднем по стране. Около двух третей русскоязычных живут в домах, а не в квартирах - по Австралии этот показатель еще выше, 85 процентов.





Сколько же они платят?





Среди русскоязычных больше людей, чем в среднем по Австралии, снимают жилье дешевле 200 долларов в неделю и дороже 475 долларов в неделю. Самая крупная группа русскоязычных австралийцев арендует жилье по цене от 550 до 650 долларов в неделю - 10 процентов против 7.3 в среднем по стране.





Дома дороже 950 долларов в неделю снимают 2.3 процента - 188 семей, в которых говорят по-русски - против 1.7 процента по Австралии. Выплаты по ипотеке не сильно отличаются в русской общине: как и в Австралии в целом, чаще всего люди платят от 2000 до 2200 долларов в месяц. Много ли зарабатывают русскоязычные люди в Австралии?





Если мы посмотрим на диаграмму Australian Census Explorer и сравним доходы русскоязычных людей и австралийцев в целом, то увидим, что люди с русским бэкграундом чаще, чем средние австралийцы, имеют низкий доход (до 26 тысяч долларов в год) и высокий (от 100 тысяч) и реже - средний и отрицательный.





Каждый пятый говорящий по-русски получает от 26 тысяч до 65 тысяч долларов в год. В среднем по Австралии этот показатель составляет 25.5 процента. 8 процентов людей из комьюнити зарабатывают от 104 до 156 тысяч долларов в год - против 6.6 процента в среднем по Австралии.





Категории от 165 тысяч и от 182 тысяч долларов в год среди людей с русским акцентом составляют больший процент, чем в среднем по стране. Более 182 тысяч долларов в год зарабатывают 3.6 процента русскоязычных и 2.6 процента австралийцев.





Совсем никакого дохода не имеет 9,1 процента говорящих по-русски австралийцев, или почти пять тысяч человек - этот показатель в среднем по Австралии составляет 6,6%. Средний возраст общины - от 40 до 44 лет, это выше, чем в среднем по Австралии - от 35 лет до 39.





Почти половина русскоязычных людей в Австралии состоят в браке.





Что это за семьи?





Почти половина семей, в которых говорят на русском языке, состоит из 2 человек (44,7 процента, чуть меньше, чем в целом по Австралии), каждая четвертая - из 3 человек и каждая пятая - из четырех. А вот больших семей с 5-6 людьми в нашем комьюнити меньше, чем в целом по Австралии - 8% семей против 10.7%.





Пять с лишним тысяч семей воспитывают одного ребенка, около четырех тысяч - двух и 920 семей, где говорят по-русски - трех детей. Еще около 250 семей имеют четырех и более детей. Более 80% русскоязычных семей представлены семьями с разнополыми родителями, и всего 67 семей из почти 13 тысяч - с партнерами одного пола.



