Сиднейскому оперному театру исполняется 50 лет

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Одни из главных символов Сиднея отмечает полвека в этом месяце.





Весь месяц будут проходить торжественные мероприятия в рамках празднования 50 летия Сиднейского оперного театра, который впервые были открыт для публики 20 октября 1973 года.





Его символические паруса узнаваемы во всем мире, но что менее известно, так это история Аборигенных народов, которая связана с местом, ранее называвшимся Tubowgule, а теперь известным как Bennelong Point.





Художница народа Куандамука Меган Коуп создала инсталляцию под названием "Шепот" (Whispers), которая будет выставлена в трех разных частях Оперного театра в течение всего октября.





Более 85 000 ракушек, которые составляют часть ее произведения, напоминают "middens" - так называется скопления раковин, которые оставались после того, как Аборигенные жители собирали, готовили и употребляли в пищу моллюсков. "Middens" напоминают богатую историю Аборигенских обрядов, которые ранее происходили именно на этом месте, где сейчас стоит Оперный театр.





Коуп поделилась тем, что вдохновляло ее на проект.





"Многие мои работы выходят из истории, которая происходила на нашей земле, на земле Куандамука. Многие из наших "мидденс" были разграблены и сожжены, ракушечные отходы сжигались, чтобы использовать известь для строительства фундаментов и цемента для поселений. Но, на самом деле, что такое "мидденс" - это места, где семьи питались в течение долгого времени".





Анджела вместе с мамой была на церемонии открытия Оперного театра 50 лет назад.





Стоя перед двумястами деревянными столбиками Кинингарра Гувиньянба, покрытыми ракушками, Анджела сказала SBS, что ей нравятся исторические и культурные мотивы Аборигенных общин, которые отражены в этой работе.





"Я думаю, это показывает изменение отношения, потому что когда 50 лет назад я была на открытии Оперного театра, там не было никакого признания собственности Коренных народов, и что кто-то был здесь до этого. Тогда все празднование было сильно связано с королевой и развитием белых. Сейчас это предствляет совсем другую картину по сравнению с 50 годами ранее. Здесь, наверное, было много "мидденс", и важно напомнить людям о том, что было здесь до этого и что до сих пор находится под Оперным театром, если бы вы начали копать. Я думаю, что это хорошо соединяет прошлое и настоящее".





Отсылка Коуп к Аборигенским "мидденс" очень важна.





Она говорит, что есть самые разные определения для "мидденс", но для Аборигенных комьюнити они служат свидетельством прошлых охот, сбора и обработки пищи в определенном месте.





Коуп говорит, что существуют записи, утверждающие, что "мидденс" у Оперного театра в Сиднее были длиной около 100 метров и высотой до 12 метров.





"Для меня это действительно важно, потому что, когда вы, будучи представителем Аборигенных народов, растете в этой стране, вы часто сталкиваетеесь с противоречиями, вам часто приходится слышать, что у вас не было архитектуры, вы не делали того или этого. И есть много вещей, которые люди говорят, чтобы как-то оправдать колониальное насилие, которое имело место, и оправдать продолжающееся разрушение нашей Земли. Так что я интересуюсь материальными вещами, связанными с конкретным местом. Поэтому, думаю, эти работы действительно сфокусированы на собрании раковин устриц и на этой Земле - Saltwater Country".





Сара также также глубоко тронута этой культурной и исторической связью, представленной на одной из самых известных достопримечательностей Сиднея.





"Это просто важное напоминание о том, что это было знаковым местом для собраний Аборигенных народов. Мы знали, что оно связано с "мидденс", с тем, как люди искали и собирали ракушки устриц, и как ели их, а затем здесь росла большая гора раковин устриц. И такие собрания раковин можно найти по всей старне, мы все наверняка видели их в путешествиях. И увидеть их здесь - удивительное напоминание о том, что это было за место, где люди собирались и ели, праздновали и оставляли свои следы в виде этих ракушек".





Кроме исторической ценности, для многих эти инсталляции также несут в себе чисто эстетическое удовольствие. Как для Джона.





"Я думаю, что это действительно красиво. Я - индустриальный дизайнер, поэтому я просто рассматриваю то, как это построено, но я думаю, что это прекрасно. Я думаю о еде, о истории Австралии, о культуре Аборигенных народов. И да, это, конечно, важное время. Я надеюсь, что это оно окажет свое влияние. Я уверен, что именно поэтому здесь эта работа".





Коуп говорит, что очень быстро поняла, что ей потребуется помощь множества добровольцев, чтобы воплотить свою задумку в реальность.





Более 3 тысяч волонтеров помогали в процессе создания инсталляции за прошедший год, работая вместе: чистили, полировали, сверлили и нанизывали тысячи ракушек вручную.





"Вы знаете, когда я придумала дизайн и поняла, какой необходим масштаб, чтобы нежно и уважительно сочетаться с Оперным театром, потому что это такое огромное и красивое здание - культурное место для всех в наши дни. Как только мы сделали эскизы в масштабе и сделали замеры на месте, я поняла, что нам понадобятся много ракушек. И изначально я думала, что нужно около 200 000. Но как только мы провели расчеты, я с облегчением поняла, что это всего лишь около 85 000. И понятно, что у нас было всего 5 месяцев, чтобы создать эту работу, так что это было невозможно сделать одной. А еще мне очень нравится приглашать людей в студию и приглашать людей в это пространство".





Многие туристы тоже с изумлением рассматривали десятки тысяч ракушек, образующих груду на верхнем ярусе Оперного театра.





Никита из Торонто сказал SBS, что это искусство напоминает о важности сохранения культуры Первых народов по всему миру.





"Мы из Торонто, у нас есть похожий, хорошо, не похожий, но схожий опыт в том, что касается Первых народов и их отношений с правительством. Так что просто хорошо видеть, что эта тема поднимается здесь. И видеть, что их место упоминается все чаще. Подобное происходит и там, где вы видите, что культура исчезает, и приятно видеть, что она выводится на первый план с помощью таких инсталляций, и, думаю, это привлекает внимание людей, которые не знакомы с их историей. И, возможно, это побудит кого-то узнать больше. Я думаю, это очень хорошо".





Дэвид также считает, что это добавляет больше исторической правды Сиднею.





"Это напоминание о дарах моря, на которые люди полагались для питания. И также то, как собрание ракушек представлено здесь, показывает, что здесь есть целая история человечества и нашей жизни, которую стоит помнить, и это то, что привело нас к сегодняшнему дню. Говорю как гость Австралии, Оперный театр всемирно известен своим творчеством, музыкой, представлениями и красотой самого здания. Так что то, как выглядит эта часть инсталляции снаружи здания с мостом позади и двумя флагами над мостом, действительно трогает меня".





Именно на такие размышления, как надеется Коуп, будет вдохновлять ее работа, не только на протяжении месяца, пока она будет выставлена в Сиднейском Оперном театре, но и в будущем.



