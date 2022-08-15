Квашеная капуста "Russian craft" от Зины - для австралийцев

"Работа кипит как самовар"

Многие бы сказали, что открывать новый бизнес на пороге пандемии и массовых ограничений, когда предприятия Австралии приостанавливали работу или вообще закрывались, это "безумие и отвага".





Но для Зинаиды Гуревич из прибрежного городка Байрон-Бей на юго-востоке Нового Южного Уэльса - это просто рядовое событие. Ведь это далеко не первая ее бизнес-инициатива.





"Никакой сложности, все оформляется просто, - говорит Зина. - Я пошла в "кансил" [ местный муниципалитет ] и сказала, что хочу открыть бизнес. Название бизнеса уже у меня было, оно случайно появилось. Мальчик, который на компьютере мне помогал, ошибся, и вместо "Russian sauerkraut" написал "Russian craft". И мне это понравилось, я попросила оставить. Возник этот бизнес просто сверху, от Бога". "Салат перестает быть скучным с моей капустой!" Source: @zena.gourevitch Женщина рассказывает, что перед годом коронавирусных ограничений с закрытыми границами она очень много путешествовала по миру: сначала сама училась тета-хилингу [ особая практика, относится сегодня к нетрадиционной медицине ] в Южной Америке, в России, а потом путешествовала по разным странам и обучала других людей.





Вернувшись в свой Байрон-Бей, она собиралась передохнуть или, как она это называет, "побездельничать".





"Конечно, я устала, и вес набрала. Хотела отдохнуть. И мое безделье превратилось сейчас в такую работу, которая закипела как самовар".





Про квашеную капусту она вспомнила, когда решила сбросить лишний вес, "поставила цель, что буду 60 кг". Рассказывает, что когда ее отец вышел из сталинских лагерей, то у него были серьезные проблемы с желудком, и мама квасила капусту целыми бочками и лечила ей отца.





"Папа кушал капусту каждый день и пил сок, и вылечился полностью. Умер он уже в 96 лет здесь, в Австралии. И я сама начала делать капусту и есть ее каждый день".





На капусту появились заказчики: сначала русскоязычные знакомые, а потом и учитель со студентами из класса йоги, который посещала Зина. Говорит, что вегетарианцам очень нравится ее капуста, ведь благодаря ее насыщенному вкусу, салаты с ней "перестают быть скучными".





"Я делаю капусту со свеклой, с куркумой, она желтая, она оранжевая, она разного цвета. На нее смотришь и просто слюни текут!" Source: @zena.gourevitch

"Массаж капусты"

Сегодня Зинаида не только поставляет свою капусту в местные магазины, но и проводит мастер-классы, где учит всех желающих тому, как приготовить дома этот полезный продукт.





"Я нарезаю ее не очень мелко, а слоями. Потом добавляю морковку - примерно 4 штуки на кочан. Все использую органик, в том числе соль - это розовая такая. И беру три щепотки соли, посыпая по кругу. Помещаю ее в тазик и мну, это массаж капусты".





"Когда капуста дает сок, то я перекладываю ее в кастрюлю и накрываю блюдцем. Вообще нужны такие специальные деревянные крышечки, но я еще к этому не пришла. И сверху кладу камни, чтобы капуста была под прессом".





Зина поделилась планами поставлять капусту и в другие штаты, так как уже есть заказы из Мельбурна и Брисбена. Source: @zena.gourevitch В свои 75 лет женщина ведет очень активную жизнь: рано утром бежит на океан, потом посещает класс йоги, за день успевает переделывать множество дел.





"Не пью ни одной таблетки", - гордо сообщает она.



