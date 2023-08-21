Спасение коал снова в центре внимания

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Они милые, пушистые и они — символ австралийской культуры. Но они также находятся на грани вымирания.





Исследование 2020 года показало, что, если не будут предприняты срочные меры, к 2050 году в Новом Южном Уэльсе не останется коал.





Исследования указывает, что это, когда-то процветавшее сумчатое, столкнулось с потерей мест обитания, болезнями и климатическими событиями в последние годы.





Сентябрь — месяц спасения коал. По мере его приближения, ведущие группы по сохранению природы призывают к немедленным действиям правительства для защиты этого вида.





Доктор Стюарт Бланч — ученый из Фонда Мировой Дикой Природы - говорит, что ситуация крайне серьезная.





«Число коал в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе уменьшилось вдвое с 2000 по 2020 год. Это большое снижение — на 50% за всего 20 лет. Коал теперь включили в список видов, находящихся под угрозой, согласно федеральному экологическому законодательству. В Южной Австралии и Виктории ситуация немного иная. В некоторых районах коалы встречаются часто, и численность увеличивается, особенно на плантациях, а также в некоторых национальных парках».



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Представители Фонда Коалы Австралии считают, что в настоящее время в дикой природе осталось менее 60 000 коал.





Доктор Бланч говорит, что это гораздо меньше, чем раньше, и есть несколько причин драматического снижения.





«На самом деле никто не знает, сколько коал было здесь на момент британской колонизации. Но есть книга, которая оценивает их количество в 10 миллионов, как бы то ни было, это было много миллионов. Затем между 1860 и 1930 годами было застрелено как минимум 8 миллионов коал. Так что мы потеряли миллионы и миллионы коал очень давно. А после Второй мировой войны популяции коал начали восстанавливаться после прекращения торговли шкурами. Но началась эра активной вырубки лесов и лесозаготовки, а численность коал не успела восстановиться, особенно в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе».





Доктор Бланч говорит, что за последние 20 лет последствия изменения климата еще больше повлияли на коал по всему ландшафту — даже в национальных парках, которые хорошо охраняются.





Коалы являются неотъемлемой частью австралийского буша, где они уютно располагаются на верхушках деревьев и спят до 20 часов в сутки.





Председатель Фонда Коалы Австралии, Дебора Табарт, говорит, что хорошо всем известный рацион коалы — является проблемой, но не в том ключе, как думают многие.





«Многие говорят, что они привередливы. На самом деле у них есть около 750 видов эвкалипта на выбор. И в различных частях страны они едят около 10 видов в рамках своего здорового рациона. Так что одной из проблем в Виктории является то, что места обитания были сильно вырублены, и иногда бедные животные вынуждены довольствоваться только одним видом. Представьте себе, что мы будем есть только картофель всю оставшуюся жизнь. Так что коалам необходим разнообразный рацион. А многие из основных видов деревьев, которые они едят, часто используются в строительстве, как столбы для заборов, стройматериалы или дрова для костров».





Коалы также имеют большое культурное значение для общин Коренных народов, они упоминаются в историях Сноведений (Dreamtime), песнях и их изображения находят на наскальных рисунках.





Госпожа Табарт говорит, что этот вид является не только частью австралийской культуры, но и экономики.





«Много лет назад Австралийский Фонд Коалы попросил экономистов изучить, сколько коала приносит в австралийский туризм. И сейчас люди считают, что это около 3 миллиардов долларов и 30 000 рабочих мест, и это было до пандемии COVID-19. Но представьте себе Австралию без коал. И представьте себе, что нельзя будет продавать плюшевых коал по всему миру. Так что они стоят миллиарды долларов. Но я думаю, что это часть нашего сознания, австралийского сознания. Просто не могу даже представить, что кто-то может подумать о том, что у нас не будет коал. И такие вещи, как Месяц Спасения Коалы - заставляет людей задуматься об этом».



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Люди в Австралии переживают кризис в жилищной сфере. Но то же самое происходит и с коалами из-за того, что страна пытается построить больше домов.





Вырубка деревьев в местах, где живут коалы, для строительства жилья и снижения кризиса в жилищной сфере означает, что численность коал будет продолжать снижаться.





Возникает вопрос, могут ли люди и коалы успешно сосуществовать.





Джеки Мамфорд - генеральный директор Совета по Сохранению Природы Нового Южного Уэльса - считает, что это более чем возможно.





«Речь не про противостояние "жилье для людей - среда обитания для коал". Я думаю, что когда дело доходит до строительства жилья, здесь есть две стороны медали. Одна из них — это где будет расположено жилье, а другая — из чего мы будем строить его. Что касается мест, подходящих для строительства жилья, так много районов штата уже пострадали от разрушений, и нет необходимости продолжать вырубать экологически важные зоны, чтобы в принципе заготавливать древесину и строить дома, когда столько местности уже пострадало. Прекращение вырубки стественных лесов не повлияет на общую поставку древесины для строительства домов и строительных материалов».





Госпожа Мамфорд призывает к срочным действиям правительства, включая немедленное прекращение рубки древесины в естественных, природных лесных массивах.





«Трудно поверить, что такой знаменитый вид, как коала, допускается к вымиранию. Это международный позор, что правительство Австралии позволяет такому символичному виду, как коала, идти по пути вымирания. Но это реальность. Мы продолжаем вырубать их дома. Мы продолжаем уничтожать места обитания, что и толкает коал на грань вымирания. Это реальность, такова текущая ситуация, и я настоятельно призываю всех связаться с вашими местными и федеральными представителями и побудить их делать больше для защиты мест обитания коал».





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