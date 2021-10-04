SBS запускает обзор своих языковых служб

ТРАНСКРИПТ





SBS начала работу в 1975 году с вещания на 8 языках. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать спонтанные празднования на улицах, вспоминает директор по аудио- и языковому контенту Дэвид Хуа.

Когда турецкий водитель грузовика услышал радио SBS и впервые услышал свой родной язык в австралийских СМИ, он на самом деле вышел из грузовика и радостно танцевал на перекрестке.

Спустя 46 лет SBS вещает на более чем 60 языках на разных платформах.





Но главная цель SBS неизменна - удовлетворять потребности мультикультурной и многоязычной Австралии. Каждые 5 лет SBS пересматривает контент языковых служб, чтобы делать это наилучшим образом.





Для этого в первую очередь используются показатели Австралийского бюро статистики.





Дэвид Хуа говорит, что результаты национальной переписи этого года должны быть опубликованы в следующем июне.





“И когда они появятся, это поможет нам определить, какие языковые службы SBS будет предоставлять теперь по мере развития сообщества. SBS абсолютно необходимо идти в ногу с этим развитием и предоставлять услуги, которые наиболее необходимы сообществу, которому мы служим”.





Дэвид Хуа запустил шестинедельные общественные консультации, чтобы получить обратную связь о том, какие критерии отбора следует использовать при формировании языковых служб SBS.





“Мы также принимаем во внимание типы потребительских привычек нашей аудитории - будь то прослушивание радио, подкастов или потребление контента в цифровом формате. SBS необходимо пересмотреть эти сервисы, чтобы как можно лучше соответствовать потребностям австралийцев, представляющих разные культуры и говорящих на разных языках”.





По словам Мохаммеда аль-Хафаджи, исполнительного директора Федерации советов этнических сообществ Австралии, очень важно, чтобы в обзоре учитывались новые и развивающиеся сообщества, которые могут быть не очень многочисленны.

SBS действительно важна для тех, кто недавно приехал в Австралию, для сообществ беженцев, особенно новых и развивающихся сообществ.

“Конечно, мы хотели бы видеть, как добавляются новые языки, а другие языки при этом сохраняются, и культурное разнообразие Австралии только растет, и мы надеемся, что государственное финансирование позволит SBS охватывать дополнительные языки”.





Дэвид Хуа соглашается, что дело не всегда в размере комьюнити.





“Это во многом связано с потребностями сообществ, и я очень горжусь тем, что SBS как общественная телерадиовещательная компания предоставляет контент на языках для сообществ, которые могут насчитывать всего несколько тысяч человек в Австралии”.





Например, язык хакха-чин, на котором в основном говорят в штате Чин на Западе Мьянмы, стал одной из семи новых языковых групп, добавленных в 2018 году после последнего обзора - наряду с монгольским, рунди, тибетским, каренским, рохинджа и телугу.





Давидэ Скияппапиетра, руководитель отдела языкового контента SBS, говорит, что это постоянно меняющаяся, удивительная смесь.





“Наши языковые службы и их состав нацелены на отражение постоянно меняющегося и все более разнообразного австралийского общества, и, очевидно, перепись - это краеугольный камень при отборе критериев, которые мы применяем, чтобы решить, как мы распределяем наши ресурсы и чтобы помочь нашим языковым службам лучше служить нашим сообществам”.





Конечно, свою роль здесь, как и в большинстве сфер в эти дни пандемии, сыграет COVID-19.





Результаты переписи, вероятно, отразят беспрецедентно низкое количество мигрантов из-за закрытия границ, и это еще больше усложняет задачу пересмотра работы языковых служб SBS.





Общественные консультации открываются во вторник, 5 октября, и продлятся до 12 ноября.



