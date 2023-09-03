Телефонные будки: Совсем не забыты и высоко востребованы

Для многих таксофоны являются устаревшим способом связи.





Молодежь часто использует их для фотографий в социальных сетях.





Но реальность использования таксофонов в Австралии совсем иная.





Новые данные компании Telstra показали, насколько важны таксофоны для уязвимых людей, особенно в условиях растущего кризиса стоимости жизни.





Тереза Корбин — главный специалист по защите интересов клиентов в Telstra.





«С тех пор как два года назад звонки с таксофонов стали бесплатными по всей стране, они по-настоящему стали спасательным кругом для многих наших сообществ, которым приходится нелегко. Только за последний год мы увидели всплеск почти в 5 миллионов звонков — до 23 миллионов. Австралийцы все чаще пользуются таксофонами, чтобы получить доступ к критически важной поддержке и связи. Это особенно важно для тех, у кого нет легкого доступа к телефону — включая бездомных граждан или жертв домашнего насилия, и всех тех, кто находится в чрезвычайной или уязвимой ситуации. Теперь у нас также есть 3300 телефонов-автоматов с бесплатным доступом к Wi-Fi».





В августе 2021 года Telstra сделала бесплатными все местные и национальные звонки с таксофонов на стандартные номера фиксированной связи, а также звонки на общественные таксофоны Австралии.





С тех пор спрос увеличился более чем вдвое. Каждый месяц совершается почти два миллиона бесплатных звонков.





С момента введения бесплатных звонков было совершено более 40 миллионов звонков, в том числе 250 000 звонков в службы экстренной помощи.





Объясняет г-жа Корбин.





«В прошлом году более 250 000 бесплатных звонков было направлено в службы экстренной помощи. По сравнению с прошлыми годами мы обнаружили действительно значительный всплеск звонков на основные линии помощи. В их числе более 12 000 звонков на горячую линию Lifeline, более 12 500 звонков в службу психологической поддержки Headspace, почти 86 000 звонков в службу Centrelink и 30 000 звонков по номеру (000). Мы знаем, что для многих бездомных австралийцев наши телефоны-автоматы являются важной частью поиска связи и поддержки, которые помогут им снова встать на ноги. Например, наиболее часто используемый таксофон в Австралии находится в Кризисном центре миссии Sacred Heart Mission, который оказывает поддержку людям, оказавшимся бездомными».





Ежемесячно из кризисного центра миссии Sacred Heart Mission в центральном районе Мельбурна поступает почти 3000 звонков.





Но группы поддержки бездомных говорят — неудивительно, что наиболее часто используемый таксофон в Австралии находится в организации поддержки бездомных.





Кейт Колвин — исполнительный директор организации Homelessness Australia.





«Бесплатные таксофоны могут иметь реальное значение. Потому что, если людям нужна помощь, у них может не быть телефона, у них может не быть денег на телефоне или им негде зарядить свой телефон. Доступ к бесплатному таксофону означает, что они могут обратиться за помощью, тогда как в противном случае это было бы невозможно. Всегда важно быть на связи. Если кто-то оказался бездомным, им возможно, придется обратиться за помощью к членам семьи или им нужно оставаться на связи со своими друзьями».





Бесплатные таксофоны принесли пользу не только бездомным.





Г-жа Колвин говорит, что в условиях кризиса стоимости жизни наличие бесплатной возможности связи приносит пользу всем.





«Тарифный план мобильного телефона может быть действительно значительной строкой расходов. Многим приходится сокращать расходы на фоне растущей стоимости аренды и разных услуг и продуктов. Тогда, возможно, многие не смогут поддерживать свой тарифный план на связь. Бесплатный Wi-Fi в телефонных будках помогает людям сохранять доступ к необходимым им услугам, в противном случае они будут фактически заблокированы».





Растущее значение таксофонов в региональных сообществах также отражается на местонахождении наиболее используемых таксофонов.





После Кризисного центра миссии Sacred Heart Mission следующие пять наиболее часто используемых таксофонов находятся в Северной территории и преимущественно используются региональными сообществами и общинами коренных народов.





При этом недавно NT Shelter выпустила знаковый отчет, показывающий, что 50 процентов людей, испытывающих бездомность в Алис-Спрингс, являются молодыми людьми в возрасте 12-14 лет.





Региональный координатор NT Shelter Энни Тейлор говорит, что ресурсы на территории не удовлетворяют спрос.





«Многие наши работники находятся на передовой изо дня в день и пытаются поддержать людей. К сожалению, им приходится отказывать в помощи многим. А это действительно трудно. Людям отказывают в помощи из-за недостатка ресурсов. В Северной территории уровень бездомности в 12 раз превышает средний показатель по стране, но при этом федеральное правительство финансирует нас на основе численности населения. Поэтому мы получаем только 1,3% федерального финансирования на жилье и бездомность, несмотря на то, что проблема здесь в 12 раз больше, чем в среднем по стране».





Министр регионального развития Кристи Макбейн говорит, что таксофоны необходимы людям, живущим в отдаленных населенных пунктах.





«Невероятно важно, чтобы региональные сообщества имели доступ к телекоммуникациям. Во всех наших сообществах мы наблюдали постепенное исчезновение таксофонов. Но наши сообщества абсолютно в них нуждаются. Здорово видеть, что они предоставляются бесплатно. Цифровой разрыв огромный, между городом и регионами. Для многих наших сообществ сложно иметь собственный Wi-Fi, в первую очередь из-за цены. Поэтому много людей посещают местные библиотеки, ведь это еще один способ поддержки людей, которым нужна связь».





Министр Макбейн говорит, что растущая зависимость от таксофонов в региональных сообществах отражает то, насколько серьезной остается проблема связи в региональной Австралии.





«Связь — это не какое-то приятно дополнение. Это абсолютная необходимость. Независимо от того, идет ли речь о росте или расширении вашего бизнеса, будь то работа на дому или учеба онлайн, или просто поддержание связи с семьей или друзьями, это важно для современного образа жизни. Мы должны убедиться, что в региональную Австралию вкладывается больше денег как для возмещения нехватки мобильной сети, так и для решения проблем с подключением. Именно поэтому я невероятно горжусь что лейбористское правительство Альбанезе инвестирует в региональные коммуникации».





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