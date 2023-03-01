Новости SBS на русском языке — 01.03.2023

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Главные новости Австралии и мира в среду:

Key Points
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс;
  • Прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским;
  • Шесть японских компаний обвиняются в фальсификации заявок на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио;
  • Русской службе Радио Свобода исполнилось 70 лет.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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