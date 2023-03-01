Новости SBS на русском языке — 01.03.2023

Key Points
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс;
- Прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским;
- Шесть японских компаний обвиняются в фальсификации заявок на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио;
- Русской службе Радио Свобода исполнилось 70 лет.
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