Новости SBS на русском языке — 03.03.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в пятницу:

Key Points
  • В парламенте спорят о том, сколько людей затронет повышение налога на доходы от пенсионных сбережений;
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел России Сергей Лавров провели первую, хоть и короткую, встречу с начала войны в Украине;
  • Русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область, в котором Кремль и ФСБ обвинили “украинских диверсантов”;
  • И Сидней и другие крупные города готовятся к богатым на мероприятия выходным.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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