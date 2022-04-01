Новости SBS на русском языке - 01.04

Премьер-министр говорит, что обещанных лидером лейбористов Энтони Альбанезе 2,5 миллиарда долларов на уход за престарелыми будет недостаточно, чтобы решить проблемы сектора;

Австралия обсуждает, сколько бронетехники она отправит в Украину, после того, как президент Зеленский попросил помощи в обращении к Федеральному парламенту:

В "Энергоатоме"подтвердили, что военные РФ выходят из Чернобыля, получив дозы облучения;