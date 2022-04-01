Новости SBS на русском языке - 01.04

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в пятницу:

  • Премьер-министр говорит, что обещанных лидером лейбористов Энтони Альбанезе 2,5 миллиарда долларов на уход за престарелыми будет недостаточно, чтобы решить проблемы сектора;
  • Австралия обсуждает, сколько бронетехники она отправит в Украину, после того, как президент Зеленский попросил помощи в обращении к Федеральному парламенту:
  • В "Энергоатоме"подтвердили, что военные РФ выходят из Чернобыля, получив дозы облучения;
  • и другое.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод