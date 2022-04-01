Новости SBS на русском языке - 01.04

- Премьер-министр говорит, что обещанных лидером лейбористов Энтони Альбанезе 2,5 миллиарда долларов на уход за престарелыми будет недостаточно, чтобы решить проблемы сектора;
- Австралия обсуждает, сколько бронетехники она отправит в Украину, после того, как президент Зеленский попросил помощи в обращении к Федеральному парламенту:
- В "Энергоатоме"подтвердили, что военные РФ выходят из Чернобыля, получив дозы облучения;
- и другое.
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