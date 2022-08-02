Новости SBS на русском языке - 02.08.2022

- Ожидается, что Резервный банк Австралии снова повысит процентную ставку;
- Звучат новые призывы к правительству продлить меры по снижению цен на бензин после конца сентября;
- Первое судно с украинской кукурузой покинуло порт Одессы в рамках "продовольственной сделки";
- Компании митрополита Тихона, которого называют «духовником Путина», заработали за семь лет 20 млрд рублей;
- и другие новости.
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