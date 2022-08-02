Новости SBS на русском языке - 02.08.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

  • Ожидается, что Резервный банк Австралии снова повысит процентную ставку;
  • Звучат новые призывы к правительству продлить меры по снижению цен на бензин после конца сентября;
  • Первое судно с украинской кукурузой покинуло порт Одессы в рамках "продовольственной сделки";
  • Компании митрополита Тихона, которого называют «духовником Путина», заработали за семь лет 20 млрд рублей;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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