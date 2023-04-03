Новости SBS на русском языке — 03.04.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Key Points
  • Бывший премьер-министр Малкольм Тернбулл заявил, что либеральная партия потеряла связь со своими избирателями;
  • На 75 году жизни скончался Юнупингу, лидер движения за права Коренных народов;
  • Начиная с четвертой четверти, во всех государственных школах Нового Южного Уэльса будет введен запрет на использование мобильных телефонов;
  • В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в причастности к убийству военкора, известного как "Владлен Татарский";
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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