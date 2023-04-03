Новости SBS на русском языке — 03.04.2023

Key Points
- Бывший премьер-министр Малкольм Тернбулл заявил, что либеральная партия потеряла связь со своими избирателями;
- На 75 году жизни скончался Юнупингу, лидер движения за права Коренных народов;
- Начиная с четвертой четверти, во всех государственных школах Нового Южного Уэльса будет введен запрет на использование мобильных телефонов;
- В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в причастности к убийству военкора, известного как "Владлен Татарский";
- и другие новости.
Слушайте
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в
или подпишитесь на наши подкасты