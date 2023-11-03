Новости SBS на русском языке — 03.11.2023

Key Points
- Ливни принесут долгожданные прохладные перемены в штат Квинсленд, восстанавливающийся после лесных пожаров;
- Федеральный суд постановил, что правительство Австралии не будет обязано репатриировать 11 женщин и 20 детей из лагерей для задержанных на севере Сирии.
- Армия обороны Израиля опубликовала несколько видеороликов боевых действий в секторе Газа, заявляя, что войска окружили город Газа.
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