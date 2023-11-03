Новости SBS на русском языке — 03.11.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

Key Points
  • Ливни принесут долгожданные прохладные перемены в штат Квинсленд, восстанавливающийся после лесных пожаров;
  • Федеральный суд постановил, что правительство Австралии не будет обязано репатриировать 11 женщин и 20 детей из лагерей для задержанных на севере Сирии.
  • Армия обороны Израиля опубликовала несколько видеороликов боевых действий в секторе Газа, заявляя, что войска окружили город Газа.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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