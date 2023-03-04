Новости SBS на русском языке —04.03.2023

Key Points
- Лейбористская партия НЮУ заявляет, что не будет отдавать туннель Western Harbour частным инвесторам;
- Ресурсный центр для лиц, ищущих убежища, призывает правительство поддержать новое законодательство для офшорных беженцев;
- Суд отправил в колонию жителя Петербурга, пытавшегося вплавь сбежать в Одессу;
- Новак Джокович потерпел первое поражение в сезоне от Даниила Медведева.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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