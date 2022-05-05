Новости SBS на русском языке — 05.05.22

Скотт Моррисон объявил о кампании по поддержке малого бизнеса, а член лейбористской партии Энтони Альбанезе раскритиковал политику Премьер-министра в отношении Соломоновых Островов;





Российские власти заявили, что будут соблюдать соглашение о трехдневном прекращении огня в Мариуполе на заводе «Азовсталь»;

В Екатеринбурге женщина вышла на антивоенный пикет, зашив себе рот;