Новости SBS на русском языке — 05.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

Главное в новостях к этому часу
  • Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что соглашение о свободной торговле между Австралией и Великобританией вступит в силу в конце мая 2023.
  • Очередной жертвой кибератаки стал крупный австралийский центр лечения онкологических заболеваний в сиднейской больнице Вестмид.
  • В Москве задержаны театральная режиссерка Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук по уголовному делу о публичном оправдании терроризма.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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