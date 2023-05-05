Новости SBS на русском языке — 05.05.2023

Главное в новостях к этому часу
- Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что соглашение о свободной торговле между Австралией и Великобританией вступит в силу в конце мая 2023.
- Очередной жертвой кибератаки стал крупный австралийский центр лечения онкологических заболеваний в сиднейской больнице Вестмид.
- В Москве задержаны театральная режиссерка Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук по уголовному делу о публичном оправдании терроризма.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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