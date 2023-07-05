Новости SBS на русском языке — 05.07.2023

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Главные новости Австралии и мира в среду

Главное в новостях к этому часу
  • Средние цены на аренду в Австралии выросли на два процента по сравнению с июньским кварталом.
  • Согласно Федеральному правительству, «Голос» должен будет давать советы по четырем основным направлениям политики в отношении коренных народов.
  • На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали и жестоко избили неизвестные люди в масках утром 4 июля в Грозном.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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