Новости SBS на русском языке — 05.07.2023

Главное в новостях к этому часу
- Средние цены на аренду в Австралии выросли на два процента по сравнению с июньским кварталом.
- Согласно Федеральному правительству, «Голос» должен будет давать советы по четырем основным направлениям политики в отношении коренных народов.
- На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали и жестоко избили неизвестные люди в масках утром 4 июля в Грозном.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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