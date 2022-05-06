Новости SBS на русском языке — 06.05.22

- Бывший премьер-министр Малкольм Тернбулл отрицает, что поощрял австралийцев голосовать за независимых кандидатов;
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на сталелитейный завод «Азовсталь» в Мариуполе не прекращаются;
- Представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что реальное число погибших от пандемии COVID-19 может приближаться к 15 миллионам;
- и другие новости.
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