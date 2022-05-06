Новости SBS на русском языке — 06.05.22

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в пятницу:

  • Бывший премьер-министр Малкольм Тернбулл отрицает, что поощрял австралийцев голосовать за независимых кандидатов;
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на сталелитейный завод «Азовсталь» в Мариуполе не прекращаются;
  • Представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что реальное число погибших от пандемии COVID-19 может приближаться к 15 миллионам;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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