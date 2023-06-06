Новости SBS на русском языке — 06.06.2023

Главное в новостях к этому часу
- Австралийцев призывают сохранять бдительность в отношении мошенников в сезон подачи налоговых деклараций.
- Помилование Кэтлин Фолбигг после 20 лет в тюремном заключении подняло вопрос о системе компенсации для людей, пострадавших от судебной ошибки.
- Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о помиловании двух австралийцев, приговоренных к смертной казни во Вьетнаме.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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