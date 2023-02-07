Новости SBS на русском языке —07.02.2023

Key Points
- Два землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни по меньшей мере 3500 человек;
- Энтони Альбанезе выступил с резкой критикой в адрес федеральной оппозиции за их позиции по Национальному фонду реконструкции;
- Украинские классические музыканты отказались выступать вместе с Анной Нетребко;
- Блогера Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам по статье о " военных фейках";
- и другие новости.
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