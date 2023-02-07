Новости SBS на русском языке —07.02.2023

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

Key Points
  • Два землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни по меньшей мере 3500 человек;
  • Энтони Альбанезе выступил с резкой критикой в адрес федеральной оппозиции за их позиции по Национальному фонду реконструкции;
  • Украинские классические музыканты отказались выступать вместе с Анной Нетребко;
  • Блогера Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам по статье о " военных фейках";
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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