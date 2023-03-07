Новости SBS на русском языке — 07.03.2023

Key Points
- Премьер-министр Энтони Альбанезе подчеркивает важность расширения торговых отношений в преддверии визита в Индию завтра;
- Благотворительные организации предупреждают о кризисе, если федеральное правительство не возобновит финансирование сектора, работающего с бездомными людьми;
- Актрисе Лие Ахеджаковой передали более 15 тысяч писем со словами поддержки;
- и другие новости.
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