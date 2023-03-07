Новости SBS на русском языке — 07.03.2023

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

Key Points
  • Премьер-министр Энтони Альбанезе подчеркивает важность расширения торговых отношений в преддверии визита в Индию завтра;
  • Благотворительные организации предупреждают о кризисе, если федеральное правительство не возобновит финансирование сектора, работающего с бездомными людьми;
  • Актрисе Лие Ахеджаковой передали более 15 тысяч писем со словами поддержки;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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