Новости SBS на русском языке — 07.04.2023

Key Points
- Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс исключил введение ограничений на повышение арендной платы;
- Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы;
- Житель Квинсленда был арестован за изъятие утконоса из дикой природы, он ездил с ним на поезде и показывал его в местных магазинах;
- Почти две трети австралийцев решили остаться дома в эти пасхальные выходные из-за финансовых трудностей на фоне роста стоимости жизни.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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