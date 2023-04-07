Новости SBS на русском языке — 07.04.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу:

Key Points
  • Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс исключил введение ограничений на повышение арендной платы;
  • Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы;
  • Житель Квинсленда был арестован за изъятие утконоса из дикой природы, он ездил с ним на поезде и показывал его в местных магазинах;
  • Почти две трети австралийцев решили остаться дома в эти пасхальные выходные из-за финансовых трудностей на фоне роста стоимости жизни.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 06.04.2023