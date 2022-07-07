Новости SBS на русском языке - 07.07.2022

В некоторых частях Нового Южного Уэльса начались работы по расчистке территории, в то время как риск наводнения перемещается на север штата;

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается уйти в отставку, на фоне того как в его собственной партии наблюдается массовый уход с постов членов парламента

Австралийского теннисиста Ника Кириоса спросили про выдвинутые против него обвинения в насилии - после его выхода в полуфинал Уимблдона;