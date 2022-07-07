Новости SBS на русском языке - 07.07.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • В некоторых частях Нового Южного Уэльса начались работы по расчистке территории, в то время как риск наводнения перемещается на север штата;
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается уйти в отставку, на фоне того как в его собственной партии наблюдается массовый уход с постов членов парламента
  • Австралийского теннисиста Ника Кириоса спросили про выдвинутые против него обвинения в насилии - после его выхода в полуфинал Уимблдона;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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