Новости SBS на русском языке - 07.07.2022

- В некоторых частях Нового Южного Уэльса начались работы по расчистке территории, в то время как риск наводнения перемещается на север штата;
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается уйти в отставку, на фоне того как в его собственной партии наблюдается массовый уход с постов членов парламента
- Австралийского теннисиста Ника Кириоса спросили про выдвинутые против него обвинения в насилии - после его выхода в полуфинал Уимблдона;
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .