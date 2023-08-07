Новости SBS на русском языке — 07.08.2023

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
- Коммьюнити в Квинсленде сплотилось после пожара на острове Рассел, в результате которого погибли отец и его пять детей;
- Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю Россия применила против Украины 65 ракет и 178 беспилотников;
- Мировые продажи билетов на фильм Барби превысили 1,5 миллиарда австралийских долларов и побили рекорд среди картин, снятых женщинами-режиссерами;
- В Сиднее, в районе Бондай-Бич, открыли мурал, посвященный Matildas;
- и другие новости.
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