Новости SBS на русском языке — 07.08.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Коммьюнити в Квинсленде сплотилось после пожара на острове Рассел, в результате которого погибли отец и его пять детей;
  • Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю Россия применила против Украины 65 ракет и 178 беспилотников;
  • Мировые продажи билетов на фильм Барби превысили 1,5 миллиарда австралийских долларов и побили рекорд среди картин, снятых женщинами-режиссерами;
  • В Сиднее, в районе Бондай-Бич, открыли мурал, посвященный Matildas;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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