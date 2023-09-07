Новости SBS на русском языке — 07.09.2023

Key Points
- Министр транспорта заявила, что случай с инвазивными личными досмотрами пассажиров стал «фактором» в ее решении относительно Qatar Airways;
- Президент Украины обвиняет Россию в обстреле рынка в Донецкой области, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек;
- Великобритания собирается объявить российскую частную военную группу Вагнер террористической организацией.
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