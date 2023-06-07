Новости SBS на русском языке — 07.06.2023

Главное в новостях к этому часу
- Представители ООН заявляют, что после подрыва Каховской ГЭС предстоящие несколько дней — решающие в спасении населения.
- Австралийское управление по коммуникациям и СМИ оштрафовало Commonwealth Bank на 3,5 миллиона долларов за нарушение законов о спам-рассылке.
- Казначей Джим Чалмерс объявил, что использование чековых платежей будет прекращено в Австралии не позднее 2030 года.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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