Новости SBS на русском языке — 07.07.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

Главное в новостях к этому часу
  • Скандал с Robodebt назван «крупнейшим провалом государственного управления в сфере социального обеспечения» в новом отчете королевской комиссии.
  • Традиционные владельцы земли обратились с экстренным заявлением к федеральному министру окружающей среды, призывая ее остановить бульдозеры в культурно значимом месте.
  • Число погибших при российском обстреле Львова достигло семи человек.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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