Новости SBS на русском языке — 07.07.2023

Главное в новостях к этому часу
- Скандал с Robodebt назван «крупнейшим провалом государственного управления в сфере социального обеспечения» в новом отчете королевской комиссии.
- Традиционные владельцы земли обратились с экстренным заявлением к федеральному министру окружающей среды, призывая ее остановить бульдозеры в культурно значимом месте.
- Число погибших при российском обстреле Львова достигло семи человек.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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