Новости SBS на русском языке — 8.04.2023

Key Points
- Четыре человека погибли, а еще один борется за жизнь после лобового столкновения машин недалеко от границы Aвстралийской Cтоличной Tерритории и Нового Южного Уэльса;
- В соцсетях появились снимки секретных документов Пентагона о подготовке украинского наступления;
- Министерство торговли США готовит более строгие меры по запрету продуктов "Лаборатории Касперского";
- и другие новости.
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