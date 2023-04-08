Новости SBS на русском языке — 8.04.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в субботу:

Key Points
  • Четыре человека погибли, а еще один борется за жизнь после лобового столкновения машин недалеко от границы Aвстралийской Cтоличной Tерритории и Нового Южного Уэльса;
  • В соцсетях появились снимки секретных документов Пентагона о подготовке украинского наступления;
  • Министерство торговли США готовит более строгие меры по запрету продуктов "Лаборатории Касперского";
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 08.04.2023

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