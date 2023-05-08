Новости SBS на русском языке — 08.05.2023

Главное в новостях к этому часу
- Федеральное правительство потратит более 14 млрд долл, чтобы попытаться снизить давление так называемого кризиса стоимости жизни.
- Правозащитная группа утверждает, что 30 крупнейших пенсионных фондов Австралии инвестировали дополнительно 34 млрд долл в компании, ответственные за расширение использования ископаемого топлива.
- В Великобритании продолжаются празднования по случаю коронации короля Карла III.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .