Новости SBS на русском языке — 08.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник

Главное в новостях к этому часу
  • Федеральное правительство потратит более 14 млрд долл, чтобы попытаться снизить давление так называемого кризиса стоимости жизни.
  • Правозащитная группа утверждает, что 30 крупнейших пенсионных фондов Австралии инвестировали дополнительно 34 млрд долл в компании, ответственные за расширение использования ископаемого топлива.
  • В Великобритании продолжаются празднования по случаю коронации короля Карла III.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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