Новости SBS на русском языке — 08.07.2023

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Главные новости Австралии и мира в субботу

Главные новости к этому часу
  • Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе готовится к переговорам по безопасности в Европе.
  • Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отверг обвинения о своей роли в схеме Robodebt, представленные в рамках отчета королевской комиссии.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать ситуацию с поставками и использованием кассетных боеприпасов в Украине.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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