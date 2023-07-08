Новости SBS на русском языке — 08.07.2023

Главные новости к этому часу
- Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе готовится к переговорам по безопасности в Европе.
- Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отверг обвинения о своей роли в схеме Robodebt, представленные в рамках отчета королевской комиссии.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать ситуацию с поставками и использованием кассетных боеприпасов в Украине.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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