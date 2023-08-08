Новости SBS на русском языке — 08.08.2023

Главное в новостях к этому часу
- Раскрыто австралийское подразделение онлайн-сети, публикующей материалы с насилием над детьми.
- В Канберре проходит акция протеста врачей против проекта газоперерабатывающего и нефтехимического завода в гавани Дарвина.
- В результате двух российских ракетных ударов по жилым домам в городе Покровск Донецкой области пять человек погибли и 31 получили ранения.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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