SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке — 08.12.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 8 December 2022 at 12:43pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира в четверг

Published 8 December 2022 at 12:43pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • В Брисбене сегодня пройдет национальная встреча министров энергетики, на которой будет обсуждаться стремительный рост цен на энергоносители в Австралии;
  • В Германии полиция арестовала 25 человек, причастных к ультра-правым организациям. Предполагается, что они планировали государственный переворот;
  • В России апелляционный суд оставил в действии приговор журналисту Ивану Сафронову. Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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