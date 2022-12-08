Новости SBS на русском языке — 08.12.2022

Highlights
- В Брисбене сегодня пройдет национальная встреча министров энергетики, на которой будет обсуждаться стремительный рост цен на энергоносители в Австралии;
- В Германии полиция арестовала 25 человек, причастных к ультра-правым организациям. Предполагается, что они планировали государственный переворот;
- В России апелляционный суд оставил в действии приговор журналисту Ивану Сафронову. Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы.
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