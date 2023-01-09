Новости SBS на русском языке — 09.01.2023

Highlights
- В Западной Австралии власти оценивают ущерб от наводнения и занимаются очисткой пострадавших территорий;
- В Бразилии сторонники Болсонару ворвались в президентский дворец и здание конгресса;
- Депутат Госдумы потребовал возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова;
- Новак Джокович отправился в Мельбурн, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату Австралии;
- и другие новости.
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