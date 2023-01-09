SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке — 09.01.2023

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 9 January 2023 at 12:34pm, updated 4 hours ago at 12:41pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Published 9 January 2023 at 12:34pm, updated 4 hours ago at 12:41pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • В Западной Австралии власти оценивают ущерб от наводнения и занимаются очисткой пострадавших территорий;
  • В Бразилии сторонники Болсонару ворвались в президентский дворец и здание конгресса;
  • Депутат Госдумы потребовал возбудить уголовное дело против актёра Артура Смольянинова;
  • Новак Джокович отправился в Мельбурн, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату Австралии;
  • и другие новости.
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по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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