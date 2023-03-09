Новости SBS на русском языке — 09.03.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

Key Points
  • Премьер-министр Энтони Албанизи прибыл с визитом в Индию;
  • Генеральный секретарь НАТО и глава разведки США дали свои оценки по развитию событий на украинском фронте;
  • В Сиднее возобновили работу поезда, оператор говорит, что причина транспортного коллапса накануне не в кибератаке;
  • В Грузии продолжаются протесты против закона об иноагентах, который критики сравнивают с российским аналогом.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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