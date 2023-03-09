Новости SBS на русском языке — 09.03.2023

Key Points
- Премьер-министр Энтони Албанизи прибыл с визитом в Индию;
- Генеральный секретарь НАТО и глава разведки США дали свои оценки по развитию событий на украинском фронте;
- В Сиднее возобновили работу поезда, оператор говорит, что причина транспортного коллапса накануне не в кибератаке;
- В Грузии продолжаются протесты против закона об иноагентах, который критики сравнивают с российским аналогом.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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