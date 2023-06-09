Новости SBS на русском языке — 09.06.2023

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
- Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что министр финансов Кэти Галлахер, не вводила парламент в заблуждение;
- В Квинсленде 16-летний подросток арестован после того, как накануне ночью нанес ножевые ранения 39-летней женщине и 11-летней девочке;
- Сразу несколько американских СМИ сообщили о начале контрнаступления Украины;
- Расследование показало, что сын Шойгу уехал из РФ за несколько дней до мобилизации;
- и другие новости.
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по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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