Новости SBS на русском языке — 09.06.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что министр финансов Кэти Галлахер, не вводила парламент в заблуждение;
  • В Квинсленде 16-летний подросток арестован после того, как накануне ночью нанес ножевые ранения 39-летней женщине и 11-летней девочке;
  • Сразу несколько американских СМИ сообщили о начале контрнаступления Украины;
  • Расследование показало, что сын Шойгу уехал из РФ за несколько дней до мобилизации;
  • и другие новости.
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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