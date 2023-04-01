Новости SBS на русском языке — 1.04.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в субботу:

Key Points
  • Дополнительные выборы в Астоне могут определить будущее направление либеральной партии;
  • Компания Porter Davis Homes, занимающая 12-е место по величине жилищного строительства в Австралии, объявила о начале ликвидации;
  • В 400 день войны в Украине, Александр Лукашенко потребовал перемирия между Россией и Украиной;
  • Минюст объявил "иноагентом" лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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