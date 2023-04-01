Новости SBS на русском языке — 1.04.2023

Key Points
- Дополнительные выборы в Астоне могут определить будущее направление либеральной партии;
- Компания Porter Davis Homes, занимающая 12-е место по величине жилищного строительства в Австралии, объявила о начале ликвидации;
- В 400 день войны в Украине, Александр Лукашенко потребовал перемирия между Россией и Украиной;
- Минюст объявил "иноагентом" лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского;
- и другие новости.
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по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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