Новости SBS на русском языке — 1.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Key Points
  • Более 40 организаций обратились к казначею с требованием принять меры в федеральном бюджете, чтобы обеспечить более доступное и социальное жилье в Австралии;
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что турецкая разведка убила лидера "Исламского государства"* в Сирии;
  • Папа римский Франциск заявил, что участвует в миссии по установлению мира в Украине;
  • Умер российский модельер Вячеслав Зайцев, он первым из советских модельеров стал знаменитым;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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