Новости SBS на русском языке — 1.05.2023

Key Points
- Более 40 организаций обратились к казначею с требованием принять меры в федеральном бюджете, чтобы обеспечить более доступное и социальное жилье в Австралии;
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что турецкая разведка убила лидера "Исламского государства"* в Сирии;
- Папа римский Франциск заявил, что участвует в миссии по установлению мира в Украине;
- Умер российский модельер Вячеслав Зайцев, он первым из советских модельеров стал знаменитым;
- и другие новости.
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