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Новости SBS на русском языке - 10.10.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 10 October 2022 at 12:41pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

Главные новости Австралии и мира в понедельник

Published 10 October 2022 at 12:41pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Highlights
  • Жителей районов Нового Южного Уэльса призывают сохранять бдительность в связи с еще одним наводнением;
  • Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту, назвав это «террористическим актом»;
  • Украина не взяла на себя ответственность за обстрел моста в Крыму;
  • Певица Земфира на своём концерте выступила со сцены с антивоенной речью. "Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну", - заявила она;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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