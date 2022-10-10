Новости SBS на русском языке - 10.10.2022

Highlights
- Жителей районов Нового Южного Уэльса призывают сохранять бдительность в связи с еще одним наводнением;
- Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту, назвав это «террористическим актом»;
- Украина не взяла на себя ответственность за обстрел моста в Крыму;
- Певица Земфира на своём концерте выступила со сцены с антивоенной речью. "Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну", - заявила она;
- и другие новости.
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