Новости SBS на русском языке — 11.08.2023

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
- Австралия теперь будет принимать по гуманитарным программам до 20 000 человек в год;
- Управляющий Резервного банка отверг вариант замораживания арендной платы;
- Минобороны Украины заявляет, что в гостинице, куда попала российская ракета, днем работал детский лагерь;
- Ник Кириос отказался от участия в последнем крупном турнире года – Чемпионате США;
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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