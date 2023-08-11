Новости SBS на русском языке — 11.08.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу:

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Австралия теперь будет принимать по гуманитарным программам до 20 000 человек в год;
  • Управляющий Резервного банка отверг вариант замораживания арендной платы;
  • Минобороны Украины заявляет, что в гостинице, куда попала российская ракета, днем работал детский лагерь;
  • Ник Кириос отказался от участия в последнем крупном турнире года – Чемпионате США;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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