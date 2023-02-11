Новости SBS на русском языке — 11.02.2023

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в субботу

Highlights
  • Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21500 человек;
  • Новые данные свидетельствуют о том, что в Австралии за год более чем в два раза выросло число предполагаемых неправомерных действий медицинских работников;
  • Австралия присоединилась к группе стран, готовящихся потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх-2024.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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