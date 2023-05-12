Новости SBS на русском языке — 12.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу:

Key Points
  • Лидер оппозиции Питер Даттон представил альтернативный бюджет;
  • Кремль прокомментировал передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow Великобританией;
  • Австралийская группа Voyager вошла в десятку лучших на музыкальном конкурсе Евровидение в Ливерпуле;
  • Пенсионерке дали два года условно за записку на могиле родителей Путина со словами "заберите его к себе";
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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