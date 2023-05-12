Новости SBS на русском языке — 12.05.2023

Key Points
- Лидер оппозиции Питер Даттон представил альтернативный бюджет;
- Кремль прокомментировал передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow Великобританией;
- Австралийская группа Voyager вошла в десятку лучших на музыкальном конкурсе Евровидение в Ливерпуле;
- Пенсионерке дали два года условно за записку на могиле родителей Путина со словами "заберите его к себе";
- и другие новости.
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