Новости SBS на русском языке — 12.12.2022

Highlights
- Парламент будет созван на этой неделе, поскольку продолжаются дебаты по поводу запланированного федеральным правительством предела цен на газ;
- Обвиняемый в подготовке самого смертоносного террористического акта на британской земле, сейчас находится под стражей в Соединенных Штатах;
- Дмитрий Медведев пригрозил Австралии и Новой Зеландии "мощными средствами поражения";
- и другие новости.
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