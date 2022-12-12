SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке — 12.12.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 12 December 2022 at 12:41pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира в понедельник

Published 12 December 2022 at 12:41pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Парламент будет созван на этой неделе, поскольку продолжаются дебаты по поводу запланированного федеральным правительством предела цен на газ;
  • Обвиняемый в подготовке самого смертоносного террористического акта на британской земле, сейчас находится под стражей в Соединенных Штатах;
  • Дмитрий Медведев пригрозил Австралии и Новой Зеландии "мощными средствами поражения";
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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