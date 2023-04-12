Новости SBS на русском языке — 12.04.2023

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Главные новости Австралии и мира в среду

Главное в новостях к этому часу
  • Несколько десятков австралийских политиков подписали открытое письмо с призывом к генеральному прокурору США прекратить процедуру экстрадиции Джулиана Ассанжа.
  • Глава Минобороны Ангус Кэмпбелл заявил, что, возможно, больше австралийских солдат могут быть обвинены в военных преступлениях.
  • В России Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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