Новости SBS на русском языке — 12.04.2023

Главное в новостях к этому часу
- Несколько десятков австралийских политиков подписали открытое письмо с призывом к генеральному прокурору США прекратить процедуру экстрадиции Джулиана Ассанжа.
- Глава Минобороны Ангус Кэмпбелл заявил, что, возможно, больше австралийских солдат могут быть обвинены в военных преступлениях.
- В России Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки.
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