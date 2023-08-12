Новости SBS на русском языке — 12.08.2023

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Главные новости Австралии и мира в субботу

Главное в новостях к этому часу
  • В Совете по делам беженцев Австралии приветствуют увеличение числа гуманитарных беженцев, которых Австралия будет принимать ежегодно.
  • Федеральное правительство потратит 44 миллиона долларов на поддержку семей Коренных народов, которые взаимодействуют с системой защиты детей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский уволил всех руководителей призывных пунктов страны в рамках антикоррупционной борьбы.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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