Новости SBS на русском языке — 12.08.2023

Главное в новостях к этому часу
- В Совете по делам беженцев Австралии приветствуют увеличение числа гуманитарных беженцев, которых Австралия будет принимать ежегодно.
- Федеральное правительство потратит 44 миллиона долларов на поддержку семей Коренных народов, которые взаимодействуют с системой защиты детей.
- Президент Украины Владимир Зеленский уволил всех руководителей призывных пунктов страны в рамках антикоррупционной борьбы.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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