Новости SBS на русском языке - 13.05.2022

- Премьер-министр отстаивает свою позицию в выстраивании отношений с лидерами тихоокеанского региона, в то время как предвыборная кампания выходит на финишную прямую;
- В Квинсленде продолжается штормовая погода с высокой опасностью наводнений;
- Украина сообщила, что сотни больниц страны разрушены, в то время как Россия "отказывается признать" свое стратегическое поражение;
- и другие новости.
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