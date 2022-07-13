Новости SBS на русском языке - 13.07.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду:

  • Вопреки протоколу китайские официальные лица появились на Форуме тихоокеанских островов, чтобы послушать вице-президента США Камалу Харрис;
  • Казначей защищает решение отказаться от бесплатных экспресс-тестов на антигены для обладателей льготных карт;
  • Против российского оппозиционера Ильи Яшина возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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