Новости SBS на русском языке - 13.07.2022

- Вопреки протоколу китайские официальные лица появились на Форуме тихоокеанских островов, чтобы послушать вице-президента США Камалу Харрис;
- Казначей защищает решение отказаться от бесплатных экспресс-тестов на антигены для обладателей льготных карт;
- Против российского оппозиционера Ильи Яшина возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы;
- и другие новости.
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