Новости SBS на русском языке - 13.07.2022

Казначей защищает решение отказаться от бесплатных экспресс-тестов на антигены для обладателей льготных карт;

Против российского оппозиционера Ильи Яшина возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы;