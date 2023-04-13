Новости SBS на русском языке — 13.04.2023

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

Key Points
  • Благотворительная акция Vinnies в помощь бездомным приглашает политиков и лидеров бизнеса переночевать на улице;
  • В Западной Австралии готовятся к прибыти тропического циклона Ильза;
  • Власти Нового Южного Уэльса призывают граждан вакцинироваться от столбняка после первого случая смерти от заболевания за 30 лет;
  • Федеральное правительство увеличивает финансирование на переоборудование рабочих мест, чтобы сделать их более доступными для людей с инвалидностью.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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