Новости SBS на русском языке — 13.04.2023

Key Points
- Благотворительная акция Vinnies в помощь бездомным приглашает политиков и лидеров бизнеса переночевать на улице;
- В Западной Австралии готовятся к прибыти тропического циклона Ильза;
- Власти Нового Южного Уэльса призывают граждан вакцинироваться от столбняка после первого случая смерти от заболевания за 30 лет;
- Федеральное правительство увеличивает финансирование на переоборудование рабочих мест, чтобы сделать их более доступными для людей с инвалидностью.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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